Finale Mondiale per Club, Manchester City – Fluminense in tv e streaming: c’è la diretta in chiaro, quando e dove vederla

Senza troppi problemi, sia Manchester City che Fluminense accedono alla finale del Mondiale per Club. In Arabia Saudita, gli inglesi ci arrivano vincendo 3-0 contro l’Urawa Red Diamonds; mentre i brasiliani hanno vinto contro l’Al Alhy 2-0.

Calcio d’inizio fissato per le ore 19:00 di venerdì 22 dicembre. Ma dove vedere la partita in tv o in streaming?

INFO TV E STREAMING CITY-FLUMINENSE (FINALE): DOVE VEDERLA IN CHIARO, CANALE, ORARIO LINK LIVE / MONDIALE PER CLUB

La finale tra Manchester City e Fluminense non sarà visibile in diretta tv in Italia. In streaming, invece, ci sarà la diretta gratis sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio.

NOTA BENE – La Fifa trasmette questa partita (e tutte le partite del Mondiale per Club) sulla propria piattaforma proprietaria, FIFA+, ma il live streaming è bloccato per gli utenti connessi dall’Italia (MAGGIORI INFO QUI)