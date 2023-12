Betis Siviglia – Girona in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Liga

Il Girona vuole continuare a sognare, mantenendo la vetta della Liga, ma davanti ha un avversario complicato nell’infrasettimanale: è il Betis Siviglia, che cerca punti europei. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming? A che ora si gioca?

BETIS SIVIGLIA – GIRONA, DOVE VEDERLA IN TV STREAMING DIRETTA: CANALE, ORARIO, LINK LIVE – DAZN

Il calcio d’inizio è fissato alle ore 19.00 oggi, giovedì 21 dicembre e la partita sarà visibile in diretta su DAZN, in streaming. Per seguirla da sito o app basterà accedere al proprio account Dazn da un dispositivo compatibile (QUI la lista) e selezionare nel mosaico del menù principale (o della sezione dedicata alla Liga spagnola) l’evento della partita. NOTA BENE – La diretta della partita NON è prevista in palinsesto in nessuno dei canali tv “ZONA DAZN” sulla piattaforma Sky.

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv, invece, serve una smart tv connessa a internet oppure collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione. Per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick. In alternativa si può collegare il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando un cavo da collegare all’uscita HDMI.