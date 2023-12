Picerno – Juve Stabia in tv e streaming: quando e dove vederla in diretta, canale / Serie C

È il big match di giornata. Il Picerno, secondo in classifica, affronta la capolista Juve Stabia; la distanza tra le due compagini è di cinque punti. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di oggi, venerdì 22 dicembre. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming?

PICERNO – JUVE STABIA IN TV E STREAMING LIVE: DOVE VEDERE IL MATCH IN DIRETTA, CANALE, ORARIO

La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport: canale 253. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e Now Tv.