Coppa Italia, 32esimi: l’Empoli ospita la Reggiana. Tra le big c’è il Milan
La Coppa Italia entra nel vivo con i 32esimi di finale: scendono in campo le prime squadre di Serie A, oltre che diversi club di Serie B. Inaugura il weekend Empoli – Reggiana, il Palermo gioca a Cremona sabato sera. Chiude il programma Milan – Bari.
Il programma
Venerdì 15 agosto
Empoli – Reggiana: ore 18
Sassuolo – Catanzaro: ore 18.30
Lecce – Juve Stabia: ore 20.45
Genoa – Vicenza: ore 21.15
Sabato 16 agosto
Venezia – Mantova: ore 18
Como – Sudtirol: ore 18.30
Cagliari – Entella: ore 20.45
Cremonese – Palermo: ore 21.15
Domenica 17 agosto
Monza – Frosinone: ore 18
Parma – Pescara: ore 18.30
Cesena – Pisa: ore 20.45
Milan – Bari: ore 21.15