Coppa Italia, 32esimi: l’Empoli ospita la Reggiana. Tra le big c’è il Milan

Redazione 15/08/2025





La Coppa Italia entra nel vivo con i 32esimi di finale: scendono in campo le prime squadre di Serie A, oltre che diversi club di Serie B. Inaugura il weekend Empoli – Reggiana, il Palermo gioca a Cremona sabato sera. Chiude il programma Milan – Bari.

Il programma

Venerdì 15 agosto

Empoli – Reggiana: ore 18


Sassuolo – Catanzaro: ore 18.30

Lecce – Juve Stabia: ore 20.45

Genoa – Vicenza: ore 21.15

Sabato 16 agosto

Venezia – Mantova: ore 18

Como – Sudtirol: ore 18.30

Cagliari – Entella: ore 20.45

Cremonese – Palermo: ore 21.15

Domenica 17 agosto

Monza – Frosinone: ore 18

Parma – Pescara: ore 18.30

Cesena – Pisa: ore 20.45

Milan – Bari: ore 21.15

