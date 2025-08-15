Palermo, Pelagotti: “Nomi per la porta super, ma io punterei su un giovane”

“I nomi accostati, da Turati a Joronen, sono tutti super“. Dice Alberto Pelagotti.

L’ex Palermo è stato intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi, tra cui il nuovo portiere dei rosa. “Conosco bene Bardi – spiega -, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua tranquillamente”.

“Per non rompere troppo le gerarchie, se c’è l’intenzione di far giocare Bardi, prenderei un giovane di prospettiva. Non andrei a prendere un big”, conclude.



