Palermo, Pelagotti: “Nomi per la porta super, ma io punterei su un giovane”
“I nomi accostati, da Turati a Joronen, sono tutti super“. Dice Alberto Pelagotti.
L’ex Palermo è stato intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi, tra cui il nuovo portiere dei rosa. “Conosco bene Bardi – spiega -, è un portiere super affidabile e a Palermo può dire la sua tranquillamente”.
“Per non rompere troppo le gerarchie, se c’è l’intenzione di far giocare Bardi, prenderei un giovane di prospettiva. Non andrei a prendere un big”, conclude.
1 thought on “Palermo, Pelagotti: “Nomi per la porta super, ma io punterei su un giovane””
Il giovane di prospettiva lo abbiamo, ed è stato dato in prestito al Pescara per farsi le ossa (se lo faranno giocare)