Palermo, Ferragosto in trasferta: oltre mille a Cremona per la prima ufficiale

L’entusiasmo dei tifosi del Palermo non ha intenzione di scemare: sono oltre mille i biglietti venduti nel settore ospiti dello stadio “Zini” di Cremona per il match di Coppa Italia tra Cremonese e Palermo.

Un numero (non ancora definitivo) tutt’altro che scontato per diversi motivi, primo il periodo dell’anno. La partita si gioca il giorno dopo ferragosto, in piene “ferie” per moltissimi lavoratori che avrebbero potuto scegliere altri modi per impiegare il loro tempo. Inoltre si tratta di un trentaduesimo di Coppa Italia, una partita non di certo dal valore altissimo.

La curiosità che però circonda il Palermo è altissima e in molti non vogliono perdersi l’esordio stagionale ufficiale dei rosa, la prima di Filippo Inzaghi, a tal punto di organizzare lunghe trasferte a metà agosto, quando di solito moltissimi italiani percorrono proprio il tragitto opposto per godersi il bel tempo del sud Italia.





D’altronde Palermo è stata solamente pochi giorni fa al centro della discussione per l’amichevole contro il Manchester City che è destinata a entrare nella storia del club. Come ha detto Inzaghi però, con la Cremonese “si inizia a fare sul serio”.

Il tecnico ha dichiarato all’antivigilia di voler mantenere alto l’entusiasmo dei tifosi: “Speriamo di alimentarlo gara dopo gara. Loro hanno già vinto, adesso sta a noi fargli vedere che la fiducia era ben riposta. Speriamo di fare grandi partite sul campo per far sì che la loro fiducia aumenti di partita in partita”.

