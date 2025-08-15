Buon Ferragosto ai tifosi del Palermo, la vostra “vacanza” termina oggi

Cari tifosi vicini e lontani, godetevi la festa di Ferragosto, riposate, divertitevi, pensate alla famiglia, andate al mare e stasera godetevi i giochi di fuoco di Mondello. La carovana festante del City, con le sue luci sfolgoranti e una clamorosa cassa di risonanza mediatica, è già lontana. La vostra vacanza (nella qualità di tifosi) finisce oggi, da domani si farà sul serio con il calcio dei tre punti in campionato e del dentro o fuori in coppa Italia.

Approfittatene, almeno chi è riuscito a staccare dallo stress quotidiano, per “resettare” la troppa euforia del precampionato e cercare il vostro equilibrio di tifosi che vi consenta di esultare legittimamente per una vittoria ma che non vi getti nello sconforto qualora dovesse arrivare qualche passo falso.

L’atmosfera del precampionato è stata sicuramente più positiva rispetto a quella degli altri anni ma nessuna vittoria arriva senza sofferenza. E se è vero che il calore di Palermo può essere un valore aggiunto è anche vero che la mancanza di equilibrio è storicamente uno dei punti deboli della piazza rosanero che quest’anno – più che sperare – “pretende” la serie A. Legittimo, a patto di non perdere il contatto con la realtà.





Spiluccando tra i commenti, sembra proprio che non c’è ancora la necessaria misura. A fronte di una frangia di tifosi che continua ad arroccarsi su posizioni critiche (anche questo legittimamente, per carità) ce n’è un’altra che sogna ad occhi aperti e che già, parlando della gara di coppa Italia a Cremona, ritiene scontato che il Palermo faccia una passeggiata: come se la Cremonese non fosse una squadra di serie A che almeno sulla carta parte con i favori del pronostico. Invece è tutt’altro che scontato.

E probabilmente la coppa Italia non è l’obiettivo primario del Palermo, tanto che Inzaghi medita qualche cambio rispetto alla formazione base. Vedremo. Intanto registriamo con piacere che anche stavolta il Palermo non sarà solo a Cremona ma che già più di mille tifosi (anche quelli del Nord) saranno sugli spalti a tifare.

P.S.: E’ Ferragosto anche per la famiglia di Stadionews, che oggi di conseguenza aggiornerà il sito con un occhio al computer e l’altro al mare o a qualche brace. Nulla di grave

LEGGI ANCHE

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE DICHIARAZIONI DI INZAGHI

LE DICHIARAZIONI DI NICOLA