Inzaghi: “Qualche cambio rispetto al City. Dispiace per Gomis, Bardi è una garanzia”

Parla Pippo Inzaghi. L’allenatore del Palermo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del club rosanero all’antivigilia dell’incontro con la Cremonese, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia e primo impegno ufficiale nella panchina del club di viale del Fante.

“Si inizia a fare sul serio, la squadra si è preparata al meglio – afferma Inzaghi -. Andiamo ad affrontare una squadra che farà la Serie A, speriamo di essere all’altezza e fare una grande gara. Mi auguro che la squadra faccia vedere in campo ciò che mi fa vedere quotidianamente. C’è grande entusiasmo, speriamo di alimentarlo gara dopo gara”.

“Sono molto felice dal primo giorno – continua -. Sono che ci sono tante aspettative sui miei confronti, mi sembra di aver sempre allenato il Palermo e di aver regalato tante gioie a questi tifosi e invece non ho ancora fatto nulla”.





Sull’avversario: “”La Cremonese è una squadra di Serie A con un ottimo allenatore e che si è rinforzata. Al di la del risultato mi aspetto delle risposte, una squadra che gioca e che ha personalità. Scenderà un campo la solita formazione, cambierò qualche giocatore ma non troppi, non possiamo stravolgere la formazione. Ci saranno quattro giocatori nuovi rispetto alla partita contro il City”.

Capitolo portiere: “Sono molto dispiaciuto per Gomis, è un ragazzo straordinario, adesso deve pensare solo a guarire. Abbiamo la fortuna di avere una garanzia in Bardi, l’anno scorso è stato uno dei migliori portieri della Serie B. Non diamogli troppe responsabilità dato che si allena con noi da pochi giorni. Con la società poi valuteremo il da farsi”.

“I tifosi hanno già vinto, adesso sta a noi fargli vedere che la fiducia era ben riposta. Speriamo di fare grandi partite sul campo per far sì che la loro fiducia aumenti di partita in partita”.

