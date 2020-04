Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, interviene in conferenza stampa per comunicare i dati relativi all’emergenza Coronavirus aggiornati a giorno 13 aprile.

Ecco il quadro:

• Casi attuali: 103.616 (+1.363, +1,3%)

• Deceduti: 20.465 (+566, +2,8%)

• Dimessi/Guariti: 35.435 (+1.224, +3,6%)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 3.260 (-83, -2,5%)

Totale casi: 159.516 (+3.153, +2%); tamponi complessivi effettuati: 1.046.910

Questi i dati dei malati, regione per regione: 31.935 in Lombardia (670 in più rispetto a ieri), 13.818 in Emilia-Romagna (+146), 12.765 in Piemonte (+260), 10.766 in Veneto (+37), 6.257 in Toscana (+95),3.365 in Liguria (+32), 3.080 nelle Marche (-34), 3.920 nel Lazio (+103), 3.062 in Campania (+5), 2.080 a Trento (-2), 2.512 in Puglia (+60), 1.307 in Friuli Venezia Giulia (-19), 2.050 in Sicilia (+2o), 1.778 in Abruzzo (+36), 1.537 nella provincia di Bolzano (+22), 625 in Umbria (-62), 914 in Sardegna (+11), 791 in Calabria (-4), 582 in Valle d’Aosta (-6),270 in Basilicata (-7), 202 in Molise (0).

Questo, invece, quello dei deceduti: 10.901 in Lombardia (+280), 2.615 in Emilia-Romagna (+51), 1.826 in Piemonte (+97), 882 in Veneto (+26), 518 in Toscana (+23), 760 in Liguria (+11), 713 nelle Marche (+13), 284 nel Lazio (+5), 248 in Campania (+6), 300 nella provincia di Trento (+7), 267 in Puglia (+7), 202 in Friuli Venezia Giulia (+7), 171 in Sicilia (+8), 224 in Abruzzo (+12), 212 nella provincia di Bolzano (+7), 52 in Umbria (0), 75 in Sardegna (+2), 67 in Calabria (+1), 115 in Valle d’Aosta (+3), 18 in Basilicata (0), 15 in Molise (0).

