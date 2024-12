Altro successo per il Palermo Futsal Club, battuto il Città di Marsala

Altro successo per il Palermo Futsal Club che ha la meglio, tra le mura amiche del Tocha Stadium, contro un ottimo Città di Marsala. Ad andare in rete per i rosanero Sujon, Franco, Fiorentino, Pisani e Nicchia. Buone notizie per mister Gentile che ha recuperato anche Gennaro, in campo per diversi minuti.

La prima frazione di gioco si apre con i rosanero riversati in avanti nel tentativo di sbloccare la gara. Il portiere avversario, nonché capitano, Scarpitta, respinge in più di un’occasione i tentativi di La Fiura e Chinnici, su quest’ultimo con l’aiuto di un compagno sulla linea. Il Palermo Futsal Club fatica a trovare la rete del vantaggio fino al minuto 16. Licari finisce anzitempo la sua partita per doppia ammonizione e i rosanero approfittano della superiorità numerica per andare in rete con Sujon. Il vantaggio non dura molto, con il Cittá di Marsala che trova il pareggio con Accardi, ben servito sotto porta. Squadre all’intervallo sul risultato di 1-1.

Il secondo tempo si apre con un Palermo Futsal Club diverso: mister Gentile suona la carica e pronti via 3 reti che portano la gara sul 4-1. Franco spedisce in porta, ben appostato sul secondo palo, il passaggio preciso di Fiorentino. Lo stesso ex Ahtletic poi con tutta la potenza in corpo realizza un facile tap-in sulla risposta corta di Scarpitta; infine Pisani ritorna al gol dopo la sgambata di Franco in contropiede. Rosanero in netto controllo ma il Cittá di Marsala riapre i conti con Lo Presti e poco più tardi con Accardi, ben servito sul secondo palo su una disattenzione difensiva. Sul 4-3 rientra in campo Fiorentino: passano solamente 30 secondi e il 27 confeziona un altro assist per Nicchia, che con il piattone mette in ghiaccio la partita. Nel finale Lo Presti buca ancora Calì ma non c’è più tempo: triplice fischio del direttore di gara Castello e finisce il match.





Vince il Palermo Futsal Club che riagguanta le prime posizioni approdando a quota 21 in classifica a pari punti con Altofonte e Pioppo. Vola invece il Cittá di Bisacquino con 24 punti, sempre più al primo posto. Prossimo appuntamento previsto sabato 7 dicembre alle ore 18.45 in casa contro l’Oratorio San Vincenzo.