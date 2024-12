Bove è stato estubato ed è cosciente: le condizioni dopo il malore

Dopo una notte trascorsa presso l’ospedale Careggi di Firenze, Edoardo Bove si trova ancora nel reparto di terapia intensiva, circondato dall’affetto dei familiari. La giornata si apre con un nuovo ciclo di esami medici per indagare sulle cause dell’arresto cardiaco che lo ha colpito in campo per alcuni secondi. Il bollettino medico odierno fornirà ulteriori dettagli, con l’obiettivo di chiarire anche i motivi dei valori anomali riscontrati all’arrivo, poi stabilizzati grazie alle prime cure ricevute.

Le notizie provenienti dall’ospedale sono incoraggianti: Bove è vigile e cosciente. Questa mattina è stato estubato e non presenta danni cardiologici o neurologici. Il calciatore è lucido, in grado di parlare e rispondere alle domande del personale sanitario e dei familiari, con le sue prime parole che testimoniano un evidente miglioramento clinico. Non è sedato e rimane sotto stretta osservazione mentre proseguono gli accertamenti.

Nel corso della giornata, ulteriori aggiornamenti saranno forniti dalla Fiorentina e dall’ospedale Careggi per tenere informati i tifosi e l’opinione pubblica sulla situazione del giovane giocatore. Il club viola, insieme all’equipe medica, monitora con attenzione ogni aspetto del quadro clinico, segnalando il progresso positivo che lascia spazio a un cauto ottimismo.





La vicenda ha colpito profondamente la città di Firenze e le sue istituzioni. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e il sindaco di Firenze, Sara Funaro, seguono con costante attenzione gli sviluppi delle condizioni di Bove. Entrambi si sono recati personalmente al pronto soccorso dell’ospedale Careggi nella serata del primo dicembre, dopo aver assistito in diretta al drammatico episodio avvenuto durante la partita.