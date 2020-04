La Regione Siciliana ha emanato la nuova ordinanza, firmata dal presidente Nello Musumeci con le misure di contrasto al Coronavirus: il provvedimento (che entra in vigore dalla mezzanotte di oggi fino al 3 maggio) recepisce quanto stabilito dal governo nazionale in termini di riaperture, ma conferma anche altre misure più restrittive sull’Isola. (QUI il documento completo).

Si legge: “Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare. È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore”.







Obbligo di mascherina negli esercizi commerciali aperti al pubblico: “Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso di mascherina, all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”.

Confermata la “chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per uso domestico e per riscaldamento”.

