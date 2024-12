Perinetti: “Il Palermo è forte e il problema ‘Brunori’ dovrà risolversi a gennaio”

“Prima o poi allo Spezia doveva capitare, per la legge dei grandi numeri: il Palermo è attardato rispetto alle squadre che puntano alla Serie A ma per i liguri la sconfitta di ieri non è un incidente di percorso: hanno giocato contro una squadra forte”.

Questa l’opinione rilasciata a Tuttomercatoweb dal direttore sportivo, Giorgio Perinetti. Il dirigente si esprime sul successo di ieri del Palermo sullo Spezia ma anche sul “caso” Brunori. E punta sul prossimo mercato.

“Il problema dovrà risolversi a gennaio. In estate probabilmente la cessione sarebbe stata più vantaggiosa, sono dinamiche di mercato. È una situazione che si è logorata in questi mesi, va trovata una soluzione a gennaio oppure torna a giocare per il Palermo”.