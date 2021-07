MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 14 luglio, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI

Attuali positivi: 3.938 (+143)

Deceduti: 6.006 (+1). Da sommare 9 decessi avvenuti nel periodo marzo-luglio 2021

Dimessi/guariti: 223.958 (+135)

Ricoverati totali: 157 (-2)

Ricoverati in terapia intensiva: 20 (=)

Totale casi: 233.902 (+288)

Tamponi: 5.050.007 (+11.939)

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 41.700

• Deceduti: 127.831 (+23)

• Dimessi/Guariti: 4.106.315 (+1.079)

• Ricoverati: 1.259 (-26)

• di cui in Terapia Intensiva: 151 (-6)

• Tamponi: 73.985.973 (+210.599)

Totale casi: 4.275.846 (+2.153, +0,05%)