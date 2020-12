Ecco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi mercoledì 23 dicembre, in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Attuali positivi: 33.614 (+122)

Deceduti: 2.213 (+10)

Dimessi/guariti: 51.197 (+800)

Ricoverati totali: 1.204 (-31)

Ricoverati in terapia intensiva: 176 (0)

Totale casi: 87.024 (+932)

Tamponi: 1.164.552 (+9.264)

