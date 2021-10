MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Di seguito i dati Covid e il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi, martedì 5 ottobre, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

ECCO I DATI:

Attuali positivi: 13.368 (-249)

Deceduti: 6.862 (+10)*

Dimessi/guariti: 279.896 (+560)

–

Ricoverati totali: 458 (-28)

Ricoverati in terapia intensiva: 49 (-1)

–

Totale casi: 300.126 (+321)

Tamponi: 6.362.914 (+16.368)

La Regione Sicilia comunica che i decessi comunicati oggi sono avvenuti: 4 il 3 ottobre, 5 il 2 ottobre, 1 il 29 settembre

I DATI NAZIONALI

• Attualmente positivi: 90.299

• Deceduti: 131.118 (+50)

• Dimessi/Guariti: 4.464.692 (+4.210)

• Ricoverati: 3.401 (-68)

• di cui in Terapia Intensiva: 433 (-4)

• Tamponi: 93.845.463 (+322.282)

Totale casi: 4.686.109 (+2.466, +0,05%)