L’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, in conferenza stampa, ha confermato che “altri tre casi sospetti di coronavirus sono stati registrati oggi” in Sicilia: due a Catania e uno a Palermo. I tamponi risultati positivi sono stati trasmessi dalla Regione all’Istituto superiore di sanità per l’eventuale certificazione. I tre nuovi casi si aggiungono ai 7 comunicati un’ora fa dal dipartimento di Protezione civile nazionale.

Il paziente positivo a Palermo sarebbe una delle persone che fanno parte della comitiva di turisti bergamaschi in quarantena nell’hotel Mercure: le sue condizioni non sono allarmanti e verranno effettuati ulteriori test allo Spallanzani. La situazione comunque resta sotto controllo, secondo quanto dichiarato dall’assessore, che esclude la presenza di focolai sul territorio siciliano e ritiene che la Sicilia sia una regione “sicura”.





A livello nazionale secondo quanto riferito dal commissario all’emergenza, Angelo Borrelli, sui 1835 casi di persone positive al coronavirus Covid-19 in Italia, 927 si trovano in isolamento domiciliare mentre 742 sono i ricoverati con sintomi. In terapia intensiva si trovano invece 166 persone. I dimessi guariti aumentano (149), mentre i decessi sono 52. Il totale dei casi è di 2036. La Regione maggiormente colpita permane la Lombardia con 1254 casi totali.