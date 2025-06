CorSport – “Palermo, il primo colpo sarà Augello. Poi Goldaniga”

Non solo Augello in dirittura d’arrivo. Nel mirino del Palermo figura anche Edoardo Goldaniga, difensore centrale di 31 anni. L’ex calciatore rosanero, attualmente sotto contratto con il Como fino al 2026, è oggetto di un interesse concreto da parte del club.C

Il City Group avrebbe già presentato un’offerta triennale economicamente significativa. Lo riporta Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport.

Goldaniga è in trattativa con il Como per il rinnovo e l’adeguamento contrattuale; tuttavia, qualora la proposta non fosse ritenuta soddisfacente, sarebbe disposto a scendere di categoria e ripartire da Palermo.





Per quanto riguarda le operazioni con il Como, la trattativa per il ritorno di Emil Audero, 28 anni, si trova attualmente in una fase di stallo, principalmente a causa delle questioni ancora da definire relative alla formula del trasferimento.