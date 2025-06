GdS - "Palermo, Augello ha detto sì. Palumbo vicino alla chiusura" ​​

Tommaso Augello è in arrivo e potrebbe essere uno dei primi colpi del Palermo. Il terzino del Cagliari non rinnoverà il contratto ed è stato convinto dal direttore Osti ad accettare la causa rosanero.

La Cremonese ha tentato l’affondo, ma Augello ha rifiutato perché convinto del progetto rosanero e per lui ci sarebbe un ulteriore anno di contratto in caso di approdo in Serie A. Lo riporta il Giornale di Sicilia che parla anche di Antonio Palumbo, vicino alla chiusura dell’accordo con i rosa.

Il trequartista classe 1994 arriverà per una cifra di 1.2 milioni più il cartellino di Saric, valutato circa 700-800 mila euro. Dialoghi ancora in corso per Elia dello Spezia che ha già accettato di tornare a Palrmo. Mancherebbero solo alcuni passaggi per arrivare all’accordo definitivo.