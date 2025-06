Palermo, amichevoli di lusso nel precampionato: vernissage col Manchester City? ​​

Il Palermo è al lavoro per definire il programma delle amichevoli precampionato in vista della nuova stagione. L’intenzione del club è chiara: costruire un calendario con avversarie di alto profilo, utile a testare da subito la tenuta e il potenziale della squadra di Filippo Inzaghi. Il ciclo di partite estive dovrebbe culminare con un test dal sapore storico.

Il ritiro estivo inizierà il 13 luglio e, come di consueto, dopo la prima settimana di allenamenti ci sarà spazio per una prima sgambata contro una squadra di scarsa consistenza, quasi certamente una rappresentativa locale dilettantistica. Poi si entrerà nel vivo: le successive amichevoli, infatti, saranno organizzate contro avversarie di categorie importanti, evitando test con formazioni dilettantistiche. L’obiettivo è chiaro: affrontare subito impegni probanti per rodare al meglio il gruppo.

Sogno Manchester City: un’amichevole internazionale

Il clou della preparazione potrebbe arrivare il 9 agosto allo stadio “Renzo Barbera”, con una suggestiva amichevole contro il Manchester City, club ‘capofila’ della galassia City Football Group, di cui fa parte anche il Palermo. Il match non è ancora ufficiale, ma le due società stanno cercando l’incastro ideale nei rispettivi calendari per concretizzare la sfida.





Il Palermo esordirà in Coppa Italia il 16 agosto contro la Cremonese, mentre il City di Guardiola debutterà in Premier League lo stesso giorno contro il Wolverhampton. L’amichevole, quindi, si inserirebbe come un evento di richiamo internazionale a ridosso dell’inizio ufficiale della stagione.

Già affrontato il Lommel, ma il City è tutta un’altra storia

Non sarebbe la prima volta che il Palermo affronta una squadra del City Football Group. Il 23 marzo 2024, infatti, i rosanero giocarono e vinsero 2 – 1 contro il Lommel, club belga della stessa galassia. Tuttavia, affrontare il Manchester City rappresenterebbe tutt’altro tipo di esperienza, per valore tecnico e visibilità mediatica.

Un test simile avrebbe un’enorme eco nazionale e internazionale e rappresenterebbe un banco di prova significativo per la nuova squadra di Inzaghi. Sarebbe anche un’opportunità per i tifosi palermitani di vedere da vicino alcuni dei migliori calciatori del mondo in un contesto amichevole ma altamente spettacolare.

Serve una partenza ambiziosa

Al momento, il club non ha ancora ufficializzato il calendario completo delle amichevoli, ma le comunicazioni sono attese nelle prossime settimane. I dettagli vanno ancora definiti, ma la strategia è chiara: iniziare subito forte, puntando su test impegnativi per prepararsi a una stagione in cui le ambizioni saranno altissime.

Con un nuovo allenatore, una piazza rinvigorita dall’entusiasmo e l’obiettivo dichiarato di lottare per la promozione, il Palermo vuole partire col piede giusto. E lo farà sfidando, già in estate, avversari di livello assoluto.

LEGGI ANCHE

INZAGHI ARRIVA A PALERMO