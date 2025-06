Palermo, è il giorno di Inzaghi: i tifosi pronti a un’accoglienza calorosa ​​

Filippo Inzaghi è pronto a incontrare i tifosi del Palermo. Il nuovo allenatore rosanero, annunciato ufficialmente pochi giorni fa, farà il suo debutto pubblico oggi, mercoledì 25 giugno, alle ore 19 nel piazzale dello stadio “Renzo Barbera”, dove il club ha organizzato un momento di saluto aperto ai tifosi. Un’iniziativa simbolica, ma fortemente voluta anche per ricucire il rapporto tra la piazza e la squadra, dopo mesi di tensione.

Nel video pubblicato dai canali ufficiali del club, Inzaghi ha già lanciato il suo primo messaggio alla città: “Tifosi rosanero, tra poco arriverò a Palermo. Ci vediamo alla Favorita”. Parole semplici, ma dirette, che sembrano già aver risvegliato l’entusiasmo sopito di un popolo che ha vissuto gran parte della stagione scorsa tra amarezza e disillusione.

Dal malumore all’entusiasmo

Il clima, solo un mese fa, era molto diverso. Le contestazioni all’ex allenatore Dionisi, i risultati deludenti, l’uscita immediata dai playoff e un’identità di squadra mai realmente trovata avevano generato un distacco evidente tra la tifoseria e il Palermo. L’arrivo di Inzaghi, però, ha acceso una scintilla. Non solo per il suo nome, ma per la sua voglia di rilancio e per l’energia che ha sempre portato in panchina.





Quella di stasera sarà la prima vera “prova del nove”: non in campo, ma tra la gente. Il piazzale del “Barbera” potrà trasformarsi in un bagno di folla o far registrare timida accoglienza, ma in ogni caso sarà un termometro dell’umore della piazza. Inzaghi, dal canto suo, sa che il calore del pubblico di Palermo può essere un alleato decisivo nel suo nuovo percorso.

Il primo abbraccio è per i tifosi

La presentazione ufficiale alla stampa avverrà giovedì 26 giugno alle ore 11 al centro sportivo di Torretta, in una conferenza che si potrà seguire anche in diretta testuale su Stadionews. Ma è chiaro che il primo, vero contatto sarà quello del giorno prima, quando Inzaghi potrà respirare dal vivo l’aria del “Barbera”, capire il battito della curva e l’umore di chi, nonostante tutto, è pronto a ripartire.

Dopo mesi complicati, il Palermo prova a voltare pagina. E lo fa partendo da un volto noto del calcio italiano, carismatico e ambizioso. Il popolo rosanero vuole credere di nuovo, e oggi potrebbe essere il primo passo per costruire un legame forte tra Inzaghi e la città. Un nuovo capitolo sta per cominciare.

