Auckland City - Boca Juniors interrotta: la motivazione / Mondiale per Club ​​

La partita tra Auckland City e Boca Juniors è stata sospesa al minuto 56, sul risultato di 1 – 1, a causa delle condizioni meteorologiche avverse. A Nashville, sede dell’incontro, sono infatti attesi forti rovesci e, per motivi di sicurezza, il direttore di gara ha deciso di interrompere temporaneamente la gara. Si attendono aggiornamenti ufficiali per conoscere tempistiche e modalità della possibile ripresa del match.

Le squadre sono momentaneamente rientrate negli spogliatoi, mentre i tifosi hanno lasciato lo stadio in attesa di aggiornamenti. Non è la prima volta che si verifica una situazione del genere in questo Mondiale: era già successo all’Auckland nella partita poi persa contro il Benfica. Un episodio simile si è registrato anche nel match di qualche giorno fa tra Palmeiras e Al Ahly.

In questi giorni, gli Stati Uniti – paese ospitante del Mondiale per club – sono interessati da numerose allerte meteo. Anche la sfida tra Ulsan HD e Mamelodi, disputata lo scorso 18 giugno, è stata influenzata dal maltempo: il calcio d’inizio era stato infatti posticipato di dieci minuti proprio a causa delle condizioni atmosferiche.





L’Auckland City aveva appena siglato il suo primo e storico gol nella competizione. Una rete che non cambia nulla in termini di classifica — gli australiani sono infatti già matematicamente eliminati — ma che resterà comunque nella storia del club, soprattutto dopo le pesanti sconfitte subite contro Bayern Monaco (10-0) e Benfica (6-0).

ORE 23.10 – Riprende il match dopo l’interruzione di circa 50 minuti.