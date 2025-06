Clamoroso in Francia: Lione retrocesso in Ligue 2 per problemi finanziari ​​

Ha del clamoroso quanto accaduto al Lione di Paulo Fonseca in Francia. Nonostante il sesto posto ottenuto nell’ultima stagione, la squadra è stata retrocessa in Ligue 2 per problemi di natura economica. A prendere la decisione è stata la DNCG, l’organo di controllo finanziario francese, che ha rilevato l’assenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al prossimo campionato di Ligue 1.

Le spiegazioni fornite dal presidente John Textor non sono bastate a evitare il provvedimento, che rappresenta un autentico colpo di scena per tutto il calcio transalpino. Il club avrà comunque la possibilità di presentare ricorso, ma la situazione appare piuttosto complicata. Se la decisione non dovesse essere ribaltata, i “Les Gones” saranno costretti a ripartire dalla seconda serie.

La retrocessione amministrativa del genere costituisce un duro colpo non solo per la storia del club – otto volte campione di Francia – ma anche per l’intero sistema calcistico francese. Dopo un avvio di stagione difficile, il Lione era riuscito a risalire la classifica, conquistando anche un piazzamento europeo. Ora, però, l’incertezza regna sovrana anche sul piano societario, con il rischio concreto di una fuga dei migliori giocatori e di un ridimensionamento del progetto tecnico.