Trapani, Antonini: “In chiusura tanti acquisti. Sarà una squadra molto forte” ​​

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha annunciato tramite il suo profilo X che a breve verranno ufficializzati nuovi acquisti con l’obiettivo di rendere la rosa granata il più competitiva possibile in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa, anche per la presenza nel girone C di una retrocessa di peso come la Salernitana.

“Fc Trapani. In chiusura tanti acquisti. Alcuni prestigiosi e giovani di futuro avvenire. Sarà una squadra molto forte ed equilibrata – scrive il patron dei siciliani –. Dal 1° luglio raffica di annunci. Relax e aspettate con serenità, senza leggere i soliti disfattisti, dimenticati da dio, che scrivono nei social e nei giornaletti trapanesi”.

In queste ore sono diversi i nomi accostati al club: in attacco si guarda a Ferrari del Vicenza e a Grandolfo del Monopoli, mentre per il centrocampo potrebbe arrivare Celeghin dal Giugliano. L’obiettivo primario è migliorare l’undicesimo posto della scorsa stagione, che ha escluso il Trapani dalla zona playoff.