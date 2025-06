Di Carlo è il nuovo allenatore del Gubbio, c’è l’ufficialità

Mimmo Di Carlo riparte dal Gubbio: è ufficiale il suo ritorno in panchina, dopo la doppia esperienza all’Ascoli conclusasi definitivamente lo scorso maggio dopo il 15esimo posto in classifica.

Per l’allenatore si tratta di una nuova tappa in una carriera lunga e ricca, con oltre 600 panchine nei campionati professionistici. Un percorso che lo ha visto alla guida di club prestigiosi come Parma, Sampdoria e Chievo.

La nota del Gubbio

As Gubbio 1910 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 25-26 a mister Domenico Di Carlo.





Nato a Cassino il 23 marzo 1964, Domenico Di Carlo ha iniziato la sua carriera di allenatore alla guida della Primavera del L. R. Vicenza e da tecnico vanta oltre 600 panchine nei campionati professionistici italiani.

In serie A mister Di Carlo ha allenato Parma, Chievo Verona, Sampdoria, Livorno e Cesena totalizzando oltre 200 presenze, sono più di 200 anche le panchine in serie B con Mantova, Spezia, Novara e L.R. Vicenza mentre in serie C il neo tecnico rossoblù ha allenato Mantova, L.R. Vicenza, Pordenone, Spal e Ascoli.

A mister Di Carlo il più cordiale benvenuto e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia rossoblù.