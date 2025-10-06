CorSport – “Palermo in crescita, quante certezze per Inzaghi”

“Alla seconda sosta stagionale, il Palermo arriva già con delle certezze“. Scrive così Paolo Vannini, che sulle pagine del Corriere dello Sport analizza gli sviluppi della vittoria dei rosanero sul campo dello Spezia.

La prima è che la squadra possiede uno spirito adeguato alla categoria e agli obiettivi che si prefigge, e questo è un valore trasmesso dal carisma di Inzaghi. La seconda è che l’identità collettiva non muta chiunque vada in campo: la squadra sa sempre quello che deve fare.

Inzaghi non sottovaluta nessun aspetto per accrescere l’autostima del gruppo e per tirarsi dietro l’entusiasmo di una città diﬃcile e ipercritica ma capace di dare una spinta unica quando trova le risposte giuste.







