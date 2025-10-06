Il Catania vince il derby col Siracusa, Toscano: "Possiamo crescere ancora" ​​

Il Catania ha vinto 2 – 0 il derby contro il Siracusa, ritrovando il successo che mancava da quattro turni. Ora i rossazzurri sono quinti, a -4 punti dalla Salernitana capolista.

Mimmo Toscano, allenatore del Catania, ha espresso soddisfazione per la vittoria: “Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno interpretato bene la partita. È stata fatta la gara che dovevamo fare, costruendo tante occasioni. Dobbiamo continuare così e cresceremo. Qualcuno poteva gestire meglio qualche situazione, però in generale sono soddisfatto di tutti”.

“Abbiamo elaborato qualcosa di diverso sul piano tattico, utilizzando anche il 4-4-2. Dobbiamo sfruttare di più i tiri da fuori, è una soluzione che può portare frutti importanti – continua Toscano – . Se non avessimo fatto questo tipo di partita, avremmo sofferto com’è successo alle altre squadre che hanno affrontato il Siracusa fino ad oggi, noi invece non abbiamo patito particolarmente. Dobbiamo pensare al futuro una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Ci vuole attenzione e dedizione”.







