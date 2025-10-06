Siracusa k.o. col Catania, Turati: "Avevamo il dovere di fare meglio" ​​

Il Siracusa perde il match contro il Catania e rimane all’ultimo posto in classifica. Marco Turati non è soddisfatto della prestazione dei suoi in una gara sentita come il derby.

“È mancato qualcosa – dice – . Il gol a inizio partita ci ha condizionato, abbiamo affrontato una squadra forte, con una grande fisicità e sono riusciti a bloccarci. Noi non siamo stati gli stessi di altre occasioni, a livello di approccio e determinazione qualcosa è mancata. Nel secondo tempo il loro gol è stata un’altra mazzata. Stavamo cercando di produrre il massimo sforzo, l’inerzia della partita poteva cambiare a nostro favore, invece loro l’hanno chiusa”.

“Il match si è incanalato sui binari migliori per i nostri avversari – continua Turati – . L’attacco del Catania è forte, hanno tante alternative e caratteristiche diverse per far male a qualsiasi avversario. Dal nostro punto di vista potevamo fare meglio, ma era impensabile concedere meno. Il nostro rammarico è non aver avuto la personalità giusta per questa sfida. Avevamo il dovere di fare meglio”.







