“Mi manda Monastra”, alle 14 su Facebook e sul sito: ospite Roberto Gueli ​​

Guido Monastra e Roberto Parisi tornano in onda oggi alle 14 con “Mi manda Monastra”, la fortunata trasmissione dedicata alle vicende del Palermo che anche questo lunedì andrà in onda dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo viale delle Magnolie) a Palermo.

La trasmissione, prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, sarà visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate e come sempre sarà possibile interagire con domande e commenti.

Ci sarà modo di analizzare la vittoria di La Spezia, che lancia il Palermo al secondo posto in solitaria e dà fiducia in vista dello scontro diretto contro il Modena capolista, in programma alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.







Ospite della trasmissione sarà Roberto Gueli, giornalista palermitano da anni alla Rai e ai vertici della Tgr. Saranno anche affrontati i temi principali dell’incertissimo campionato di Serie D, che ieri ha visto la prima sconfitta per l’Athletic Palermo: la formazione nerorosa ha perso 2 – 1 sul campo del Milazzo.

