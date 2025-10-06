Palermo, Joronen e Pohjanpalo convocati in nazionale ​​

Redazione 06/10/2025 11:08

Sono due i giocatori rosanero che saranno impegnati in nazionale durante questa finestra internazionale. Si tratta di Jesse Joronen e Joel Pohjanpalo, convocati dalla Finlandia.

I due saranno impegnati il 9 ottobre, a Helsinki, nella gara di qualificazione ai Mondiali del 2026 contro la Lituania. La seconda partita è in programma il 12 ottobre, contro l’Olanda, ad Amsterdam.

Diakité non è stato convocato dal Mali. Il difensore potrà quindi sfruttare la sosta per recuperare la forma migliore dopo gli ultimi problemi fisici.



