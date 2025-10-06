"Mi manda Monastra", la puntata del 6 ottobre / VIDEO ​​

Guido Monastra e Roberto Parisi tornano in onda con “Mi manda Monastra”, la fortunata trasmissione dedicata alle vicende del Palermo in onda dalla Ristobottega “L’Angolo di Porticello”, in via delle Alpi (angolo viale delle Magnolie) a Palermo.

La trasmissione, prodotta in collaborazione da Stadionews, BlogSicilia e Radio Time, è visibile sulle pagine Facebook e sui siti delle tre testate. Tanti gli argomenti analizzati, a partire la vittoria di La Spezia, che lancia il Palermo al secondo posto in solitaria e dà fiducia in vista dello scontro diretto contro il Modena capolista, in programma alla ripresa dopo la sosta per le nazionali.

Ospite della trasmissione Roberto Gueli, giornalista palermitano da anni alla Rai e ai vertici della Tgr.







