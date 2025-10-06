Il Palermo non vede l'ora: col Modena in palio il primato che manca da 7 stagioni ​​

Il Palermo è rimasto in testa per sole 24 ore (il Modena ha vinto nel posticipo) ma si gode comunque la pausa delle Nazionali al secondo posto della classifica, con il vento in poppa e con una partita da sogno all’orizzonte. I rosa affronteranno il Modena al ritorno in campo, la partita si giocherà in un Barbera che probabilmente farà registrare il nuovo record stagionale di spettatori, in palio ci sarà la vetta solitaria in classifica.

Un avversario inaspettato

Che Palermo – Modena sarebbe stata una partita di vertice non era facilmente prevedibile: la squadra guidata da Sottil sta sorprendendo sotto tutti gli aspetti, primeggiando in tutte le principali statistiche. I gialloblu hanno il miglior attacco insieme al Frosinone con 13 gol fatti e la miglior difesa insieme al Palermo con 3 gol subiti. Il primato non è arrivato dunque per caso, gli uomini di Sottil si sono meritati questo insolito scontro al vertice in quella che sarà una cornice da Serie A come quella del “Barbera”.

Sarà una partita speciale per Antonio Palumbo: il trequartista che settimana dopo settimana si sta prendendo in mano il Palermo, ha passato due stagioni a Modena, quelle che lo hanno consacrato come migliore centrocampista della categoria con 16 gol e 13 assist in totale.







Tra i protagonisti del Modena c’è anche Francesco Di Mariano, ceduto quest’estate dal Palermo in un’operazione parallela a quella che ha portato all’approdo di Antonio Palumbo in rosanero. Il nipote del grande Totò Schillaci ha iniziato bene la stagione, disputando 4 partite da titolare (tutte vinte dal Modena) e siglando anche due assist.

Un primato che manca da 7 stagioni

Il Palermo non è primo in classifica in solitaria in Serie B dalla stagione 2018/19: la squadra, forse vittima del caos societario, aveva imboccato la strada della crisi con la seconda sconfitta consecutiva in casa della Cremonese. I rosa saranno poi sorpassati dal Brescia il turno successivo a causa del pari contro il Foggia. A fine stagione l’esclusione dai playoff, poi la mancata iscrizione al campionato di Serie B e il conseguente fallimento.

Se è vero che è ancora presto per parlare di “scontro per il primato” all’ottava giornata di campionato, è pur vero che vincere la sfida sarebbe un ulteriore segnale di forza e personalità oltre che un’occasione che manca da sette stagioni calcistiche: da quando il Palermo è tornato in Serie B nel 2022 i rosanero non hanno mai avuto l’occasione di essere primi in solitaria, neanche a questo punto della stagione. Solamente nella stagione 2023/24 la squadra di Corini era in lotta per le prime posizioni e sognava un virtuale primo posto poi mai arrivato anche a causa di incastri di calendario.

Il Palermo, prima di rallentare vistosamente, è stato infatti a un solo punto dal Parma capolista tra l’ottava e la nona giornata di campionato, avendo però una partita in meno. La stagione di Serie B iniziò infatti con una X tra le 20 squadre, in attesa che il Brescia retrocesso ma poi riammesso sostituisse la Reggina esclusa per inadempienze finanziarie.