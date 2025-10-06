GdS - "Palermo: convinzione, coesione e una squadra finalmente vera" ​​

“Il Palermo arriva alla seconda sosta con tanta convinzione in più e con la certezza di essere una squadra vera“. Scrive così Luigi Butera, che sulle pagine del Giornale di Sicilia commenta la vittoria dei rosanero sul campo dello Spezia.

Inzaghi ha portato tutto quello che era mancato con Dionisi. L’allenatore ha costruito un gruppo vero e compatto. Si rema tutti dalla stessa parte in nome di un obiettivo supremo, che va anteposto agli interessi personali. Le grandi squadre si vedono da questo.

Ora la sosta, che tornerà utile anche per recuperare gli infortunati. Ranocchia potrebbe esserci alla ripresa, c’è speranza anche per Bani. Il Palermo ripartirà con la sfida contro il Modena capolista, una partita importante che sicuramente si giocherà in un “Barbera” infuocato.







