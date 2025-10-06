Lavori allo stadio "Barbera": molte promesse, niente soldi ​​

“Quando fu firmata l’intesa sula proroga della convenzione dello stadio “Renzo Barbera”, furono previsti altri 3 milioni di euro per gli interventi di manutenzione. Identica cifra, nel 2024, il Consiglio Comunale aveva destinato allo stesso scopo. Soldi che devono essere affidati al Palermo. L’unica certezza è che nelle casse del club non è arrivato ancora nulla“.

Scrive così Giancarlo Macaluso, che sulle pagine del Giornale di Sicilia tratta del tema legato ai lavori dello stadio “Barbera”. Il sindaco Roberto Lagalla dice in merito: “L’impegno amministrativo c’è stato e le risorse economiche sono già disponibili. Si è solo trattato in un passaggio temporale per rendere congrui i lavori portati a termine, ovvero per verificare amministrativamente se gli interventi svolti dal Palermo fossero rispondenti all’autorizzazione stesa”.

L’opposizione, per voce dei consiglieri del gruppo Oso, attacca. “Il vero problema – dicono Forello e Argiroffi – è che queste somme non sono mai state impegnate dal settore Patrimonio, finendo di fatto per essere perse“.







