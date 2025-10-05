Palermo femminile, ko in casa nel derby di Coppa contro il Catania (3 – 4)
Il Palermo femminile perde contro il Catania nella partita valida per la 3ª giornata del Girone 1 di Coppa Italia Serie C. La squadra guidata da Rosalia Pipitone è caduta dentro casa con il risultato di 3 – 4.
Match rocambolesco: apre le marcature per le rosa al primo minuto Cracchiolo, pareggia al 10′ Martinelli. Il Palermo ripassa in vantaggio con Dragotto al 25’ ma viene subito raggiunto un minuto dopo dal Catania con Sciuto. Ennesimo vantaggio rosanero con Di Salvo al 28’ ma il primo tempo si conclude con la rete (la seconda) di Martinelli.
Nella ripresa è decisiva per la vittoria finale la rete di Cammarata, che al 53′ sigla il 3 – 4 finale che regala alle etnee la gioia della vittoria di un derby in trasferta.