Athletic Palermo, primo ko in Serie D: vince il Milazzo (2 - 1) ​​

Primo ko stagionale per l’Athletic Palermo: i nerorosa sono caduti in casa di un’altra neopromossa, il Milazzo, risultato finale di 2 – 0. Gli uomini di Ferraro sono adesso a tre punti di distanza dal primo posto e sono al momento nel groppone a 9 punti al quarto posto in classifica.

Il primo tempo è ben giocato dalla squadra di casa, che la stagione scorsa ha vinto il girone B di Eccellenza: il Milazzo conduce la partita grazie alla doppietta di La Spada al 9′ e al 33′.

Nel secondo tempo l’Athletic Palermo spinge per cercare il pareggio e al 58′ accorcia le distanze con la rete su rigore di Maurino. Nel finale si accendono gli animi con degli espulsi in panchina.







Il prossimo impegno dell’Athletic si giocherà al Velodromo e sarà in casa contro l’Enna, la partita è in programma domenica 12 ottobre alle ore 15.

