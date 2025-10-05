Palermo, tre giorni di riposo. Mercoledì esami per Bani ​​

Terminato il tour de force, il Palermo può finalmente tirare il fiato. Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, che rientrerà in città mercoledì per la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Torretta.

I rosanero si ritroveranno mercoledì in campo per preparare il prossimo impegno, il 19 ottobre contro il Modena. Si prevede un nuovo pienone al “Barbera”, per una sfida d’alta classifica. La sosta sarà fondamentale anche per valutare e recuperare gli infortunati.

Mercoledì sono in programma gli esami per Bani. Il difensore ha sentito tirare il flessore della coscia sinistra ed è stato sostituito a metà primo tempo della gara con lo Spezia. Non sembra nulla di grave, ma le sue condizioni vanno valutate in vista della ripresa.







Potrebbe invece tornare in campo Ranocchia. Il centrocampista ha saltato le ultime tre partite per un problema muscolare e bisognerà capire se sarà disponibile o meno contro il Modena.

