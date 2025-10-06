Rinaudo: “Il Palermo è tra le candidate alla A. Corini grande professionista. Corona…”

Leandro Rinaudo, ex direttore sportivo del Palermo, è intervenuto al Palermo Football Meeting, la kermesse che riunisce procuratori, allenatori e addetti ai lavori del mondo del calcio, svoltasi presso “La Braciera in Villa”, in via dei Quartieri.

“Il Palermo è una delle candidate alla promozione. Deve raggiungere l’obiettivo che merita – ha dichiarato Rinaudo – Con Corini c’è un rapporto che va oltre l’esperienza in rosanero: lo conoscevo già da prima. Mi sono trovato molto bene con lui, è un grande lavoratore e un professionista serio. Eugenio è una persona perbene e il nostro rapporto continua a essere eccellente”.

Rinaudo ha poi parlato di Corona, uno dei giovani su cui ha puntato fin dall’inizio: “Giacomo? Fin dal primo momento ha mostrato grandi qualità. Abbiamo deciso già dalla Primavera di offrirgli un contratto, per poi mandarlo in prestito al Torino e successivamente all’Empoli. A Pontedera ha disputato un’ottima stagione, che gli ha permesso di farsi conoscere ancora di più. Spero che quest’anno riesca a ritagliarsi il suo spazio, perché è un ragazzo con ottime attitudini”.







