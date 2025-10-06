Palermo Futsal Club, prima storica vittoria in Serie C1: battuto il San Vito ​​

Palermo Futsal Club, prima storica vittoria in Serie C1: battuto il San Vito

Redazione 06/10/2025 16:27

Il Palermo Futsal Club di Natale Gentile conquista la sua prima storica vittoria in Serie C1. I rosanero si impongono in trasferta sul San Vito con un netto 1 – 5, dominando la partita e portando a casa tre punti preziosi.

Per i rosanero a segno Nicchia, Corsino (doppietta) e La Fiura (doppietta). Il primo tempo si era concluso con il risultato di 0 – 0 a testimonianza dell’inizio equilibrato. Nella ripresa i sei gol che hanno deciso la partita.

Una boccata d’ossigeno per il tecnico Gentile, che si gode il primo successo stagionale. Prossimo appuntamento sabato 11 ottobre alle 17:00 contro il Don Bosco Bonifato Alcamo.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *