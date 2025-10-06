Pelagotti: "Il Palermo ha tre portieri di livello. Desplanches? Sono un suo fan" ​​

“Tornare a Palermo è un’esplosione di felicita perché ritrovo tantissimi amici. È aria di casa“. Così Alberto Pelagotti, ospite della Palermo Football Conference alla Braciera in Villa.

“L’ultimo anno di Palermo mi era stato diagnosticato un problema importante di salute e ho dovuto operarmi – afferma -. Alcune persone si sono comportate meglio, altre peggio, ma fa parte del calcio”.

“La gestione per un portiere è abbastanza particolare – continua -. Io non credo nella competitività tra due portieri. Un estremo difensore deve avere la fiducia. Devono esserci delle gerarchie. In questo caso il Palermo ha tre portieri di grandissimo livello. In questo momento gioca Joronen e non penso che Inzaghi cambi da qui a fine anno con questi risultati”.







Su Desplanhces: “Sono un fan di Sebastiano perché il mio allenatore a Palermo, Marotta, mi chiese un consiglio su un portiere e io feci il suo nome e poi fu preso. Purtroppo Palermo è una piazza troppo difficile per l’inizio di un portiere. Ti attaccano subito abbastanza. Ma Desplanches diventerà un gran portiere, ci vuole solo tempo”.

Sulle favorite: “In questo campionato di Serie B credo che possano dire la loro il Palermo, il Monza e il Venezia. Da tifoso rosanero spero possa arrivare la Serie A. È un campionato difficile nel quale bisogna avere continuità”.

