Pohjanpalo: "E' il mio miglior inizio. Adoro la Sicilia, è l'opposto della Finlandia" ​​

Joel Pohjanpalo si racconta a Forbes. Intervistato dalla nota rivista, l’attaccante finlandese ha parlato dell’inizio di stagione dei rosanero, dicendosi entusiasta per il prosieguo del campionato.

“È stato un ottimo inizio per la squadra”, spiega Pohjanpalo -. “In realtà, penso che sia il miglior inizio anche per me da quando sono arrivato in Italia“.

Sulla proprietà: “Sono abbastanza sicuro che il City Group abbia grandi progetti per il Palermo in futuro. Si può sempre sognare in grande, ma alla fine bisogna concentrarsi sul breve termine.”







Sulla Serie B: “È sicuramente uno dei campionati più difficili. Le squadre sono molto brave a difendere, soprattutto quando si gioca in trasferta.”

Infine sulle sue due case: “In Finlandia è molto, molto tranquillo. La Sicilia è l’esatto opposto: è molto rumorosa. La gente è molto emotiva. La gente è molto entusiasta di tutto, e io la adoro.”

