L'agente di Ranocchia: "Ha avuto difficoltà. Quest'anno sente la fiducia" ​​

Durante il Palermo Football Meeting, ha preso la parola anche Michele Fioravanti, agente di Filippo Ranocchia (oltre che di Matteo Brunori), soffermandosi in particolare sul momento vissuto dal centrocampista rosanero. Un giocatore che, secondo il suo procuratore, sta finalmente trovando la giusta continuità e centralità all’interno del progetto tecnico del Palermo.

“Ranocchia è un calciatore fortissimo, un talento indiscusso – ha dichiarato Fioravanti -. Legate forse a una collocazione tattica che non gli ha permesso di esprimere tutto il suo potenziale.

“Quest’anno è cambiato tutto – ha aggiunto -. È stato messo al centro del progetto sin dall’inizio, e quando un giocatore sente la fiducia, poi riesce anche a performare al meglio”.ù







