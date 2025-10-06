Palermo C5, travolto 7 - 0 il Giudecca Futsal: rosanero primi in classifica ​​

Palermo C5, travolto 7 – 0 il Giudecca Futsal: rosanero primi in classifica

Redazione 06/10/2025 18:44

Il Palermo Calcio a5 si impone con un roboante 7 – 0 sul fanalino di coda Giudecca Futsal. La compagine rosanero ha segnato tre gol nel primo tempo e i restanti quattro nella ripresa.

A firmare il successo per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Torcivia e le reti di Musso, Bonanno, Russo, Orlando e Miranda.

Il Palermo Calcio a5 vince così la sua quarta partita in campionato su altrettante gare disputate e resta a punteggio pieno guidando la classifica del girone A di Serie C1.



Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *