Palermo C5, travolto 7 – 0 il Giudecca Futsal: rosanero primi in classifica
Il Palermo Calcio a5 si impone con un roboante 7 – 0 sul fanalino di coda Giudecca Futsal. La compagine rosanero ha segnato tre gol nel primo tempo e i restanti quattro nella ripresa.
A firmare il successo per la squadra guidata da coach Rizzo la doppietta di Torcivia e le reti di Musso, Bonanno, Russo, Orlando e Miranda.
Il Palermo Calcio a5 vince così la sua quarta partita in campionato su altrettante gare disputate e resta a punteggio pieno guidando la classifica del girone A di Serie C1.