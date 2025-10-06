Corini: "Il Palermo sta completando un percorso importante. Gli auguro la Serie A" ​​

Sempre nel corso della Palermo Football Meeting, Eugenio Corini ha espresso il proprio punto di vista anche sul Palermo di Filippo Inzaghi, protagonista di un ottimo avvio in questo campionato.

“Dal mercato di gennaio dell’anno scorso il livello dei giocatori è salito molto. Quest’estate è stata fatta una campagna acquisti importante. Il Palermo, oggi, ha un livello superiore rispetto al Parma o alla Cremonese di qualche anno fa. Stanno completando un percorso importante per arrivare a vincere“, ha sottolineato l’ex allenatore rosanero.

Corini ha poi voluto soffermarsi su alcuni calciatori che ha allenato direttamente e che sono rimasti in rosa anche dopo il suo addio: “Giocatori come Segre, Ceccaroni e Ranocchia sono rimasti perché sono bravi e sanno cosa significa giocare a Palermo. Reggere la pressione di questa piazza è una grande qualità. Sono molto legato a loro, ogni tanto ci sentiamo ancora. Gli auguro di vincere il campionato, lo auguro a loro, alla città e alla tifoseria“.







“Brunori? Aveva fatto un campionato incredibile in Serie C. Era al centro del mio attacco giocando da prima punta. Ho cercato di valorizzare al meglio quello che poteva darmi. Adesso la scelta è stata quella di affiancargli una prima punta fisica quindi è cambiato il suo lavoro. Sotto la mia gestione sbagliò tre rigori e poi mi venne ad abbracciare dopo quello segnato con la Reggina: questo certifica il nostro rapporto”.

Infine, un passaggio su Sebastiano Desplanches, portiere di proprietà del Palermo attualmente in prestito al Pescara: “Ha qualità e caratteristiche importanti. Durante la mia gestione ho dato continuità a Pigliacelli, che era titolare e aveva la fiducia del club. Desplanches sta facendo bene a Pescara, e credo abbia bisogno di uno step ulteriore per poter tornare protagonista a Palermo”.

LEGGI ANCHE

PALERMO, COL MODENA IN PALIO IL PRIMATO