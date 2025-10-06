Corini senza rimpianti: "Obiettivi rispettati. Critiche? Parte del mestiere" ​​

Parla Eugenio Corini. L’ex allenatore e storico capitano del Palermo è intervenuto durante il Palermo Football Meeting, andato in scena alla Braciera in Villa. Inevitabile un passaggio sui suoi ultimi due anni alla guida dei rosanero.

“Sono molto emozionato perché torno dopo un anno e mezzo a Palermo – ha esordito -. Sono tornato riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso e per avere la possibilità di dire le mie cose. Preferisco farlo di presenza in questa occasione che in una fredda intervista sul giornale”.

L’ex tecnico ha tracciato un bilancio del suo percorso in rosanero: “Credo sia fondamentale contestualizzare momenti e situazioni. Durante la mia gestione è stato fatto un lavoro in profondità con uno sguardo al futuro, sia a livello di strutture che di costruzione della squadra. Non è stato semplice gestire le emozioni di una piazza come Palermo, ma abbiamo gettato basi importanti per riportare il club dove merita di stare. Ho lavorato con orgoglio e rifarei tutto, anche se forse non era il momento più adatto”.







“Non ho rimpianti – ha aggiunto -. Se si guardano le rose delle due stagioni, gli obiettivi prefissati sono stati rispettati. Dovevamo provare a vincere, ma anche valorizzare i giocatori. Per vincere a Palermo servono caratteristiche particolari, ma farlo è qualcosa di entusiasmante. Era necessario un lavoro in profondità, e col mio staff abbiamo cercato di costruire le fondamenta attraverso un percorso costante”.

Infine, un pensiero sul tema delle critiche: “Fanno parte del nostro mestiere: ci sono quelle costruttive e quelle sterili, e c’è anche chi semplicemente non vuole capire. Ho sempre avuto grande rispetto per i tifosi. La volontà di vincere c’è sempre stata, anche quando non era possibile farlo”.

