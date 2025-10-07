Palermo, la difesa è l'arma in più di Inzaghi: nessuno come i rosa in B ​​

Una difesa quasi impenetrabile sta contribuendo significativamente al successo del Palermo. Nell’ultima partita, lo Spezia è riuscito a segnare un gol, sebbene su autogol successivo al rigore parato da Joronen su Esposito; questo rappresenta soltanto il terzo gol subito dai rosanero dall’inizio della stagione.

Tale statistica posiziona automaticamente la squadra come la migliore nella fase difensiva tra tutte le compagini di Serie B. Solo il Modena, capolista con due punti in più grazie alla vittoria contro l’Entella, ha registrato lo stesso numero di reti segnate dal club appartenente al City Group. Lo riporta l’edizione odierna di Repubblica.

Il Palermo ha subito appena tre reti, anche con una certa dose di sfortuna. In generale, un avvio simile nell’era Mansour non si era mai verificato: nel primo anno in Serie B (2022), contando le prime sette giornate, la squadra allenata da Corini aveva già collezionato quattro sconfitte e subito nove gol; nel 2023-24, invece, il rendimento è notevolmente migliorato con una sola sconfitta e quattro gol incassati, per poi peggiorare sotto la guida di Dionisi che ha visto due pesanti sconfitte e sei reti subite in una stagione poi risultata particolarmente impegnativa.





