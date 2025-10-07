GdS - "Palermo, Pierozzi vale già il triplo" ​​

Un inizio di stagione entusiasmante per Pierozzi. Il numero 27 del Palermo si distingue come uno dei migliori interpreti nel panorama cadetto nei suoi ruoli, plurimi per natura, grazie alla sua capacità di operare con pari efficacia sia da esterno che da terzino. I due gol segnati contro la Reggiana nella prima giornata e contro lo Spezia sabato scorso sono stati realizzati in posizioni differenti e con modalità diverse.

Nel primo caso, schierato da esterno, ha sfruttato la sponda di tacco di Segre per superare Motta sul primo palo; nel secondo, giocando da terzino, ha colto una palla vagante dopo un calcio d’angolo anticipando i difensori avversari e insaccando in rete. Entrambe le reti si sono rivelate decisive, contribuendo a due vittorie con lo stesso punteggio (2-1).

In sette partite Pierozzi ha già eguagliato il numero di gol della scorsa stagione e intende proseguire su questa strada. Finora solo Pohjanpalo, con quattro reti in campionato, si è dimostrato più determinante. Accanto a Bani, Augello e allo stesso Pohjanpalo, Pierozzi è l’unico ad essere sempre partito titolare; inoltre, per minutaggio è secondo tra i giocatori della squadra, preceduto solo dal finlandese (610 minuti giocati contro 657 minuti), esclusi i recuperi.





