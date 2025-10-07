Serie B: incontro a Lissone tra arbitri, allenatori e giocatori ​​

Si è svolto all’International Broadcast Center di Lissone l’incontro tra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti delle società di Serie B, organizzato dalla Lega. Oltre cinquanta i partecipanti, che hanno avuto l’occasione di visitare gli spazi dedicati alla B all’interno dell’IBC, tra cui la Master Control Room, l’area VAR e il Data Center, dove sono collocati i server e i sistemi di supporto tecnico.

Dialogo e confronto

Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha aperto i lavori ringraziando i presenti e sottolineando l’importanza del dialogo con il mondo arbitrale: “Il rapporto con gli arbitri è ottimo, fondato su credibilità e fiducia reciproca. Va alimentato con il confronto costante e con comportamenti in campo all’altezza di un campionato professionistico come la Serie B”. Bedin ha inoltre annunciato l’intenzione di replicare l’incontro al termine del girone d’andata e prima dei playoff.

Rocchi: “Un unico metro di giudizio per tutti”

Durante l’incontro è intervenuto anche Antonio Zappi, presidente dell’AIA, che ha ribadito come “il rispetto reciproco cresca attraverso la conoscenza”. A seguire, Gianluca Rocchi, responsabile CAN, ha approfondito le linee guida tecniche e l’utilizzo del VAR, affiancato da Andrea De Marco e Andrea Gervasoni.







Rocchi ha analizzato diversi episodi di gioco, spiegando che “l’obiettivo è garantire lo stesso metro di giudizio per tutti“. Numerosi i quesiti e i commenti dei rappresentanti dei club, che hanno reso l’incontro un momento di confronto costruttivo e di crescita per tutto il movimento.

