Serie B, squalifica per un collaboratore del Modena. Stangata per Castori e Bastoni ​​

Serie B, squalifica per un collaboratore del Modena. Stangata per Castori e Bastoni

Redazione 07/10/2025 16:27

Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito ai provvedimenti disciplinari della settima giornata di Serie B. Tra le decisioni, figura la squalifica a David Rodriguez De Pardo, un collaboratore tecnico di Andrea Sottil, allenatore del Modena (prossimo avversario del Palermo), “per aver rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa al 35° del secondo tempo”.

Stangata per Fabrizio Castori, tecnico del Südtirol, fermato per tre giornate e multato per 5.000 euro. Il motivo? Al 21° del secondo tempo, è uscito dall’area tecnica per contestare platealmente una decisione arbitrale. Dopo l’espulsione, ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, cercando il contatto fisico e proferendo frasi gravemente irrispettose sulla conduzione della gara.

Due giornate di squalifica anche per Simone Bastoni, centrocampista del Cesena, “per aver pronunciato un’espressione blasfema al 42° del secondo tempo e, al momento dell’espulsione, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione irriguardosa”. L’infrazione è stata rilevata da un assistente.



Tra i calciatori squalificati per una giornata, figurano anche: Brosco (Pescara), Kofler (Südtirol), Capelli (Padova). Infine, il Bari è stato sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri tifosi.

LEGGI ANCHE

CORINI SENZA RIMPIANTI

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *