Serie B, squalifica per un collaboratore del Modena. Stangata per Castori e Bastoni ​​

Il Giudice Sportivo si è pronunciato in merito ai provvedimenti disciplinari della settima giornata di Serie B. Tra le decisioni, figura la squalifica a David Rodriguez De Pardo, un collaboratore tecnico di Andrea Sottil, allenatore del Modena (prossimo avversario del Palermo), “per aver rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa al 35° del secondo tempo”.

Stangata per Fabrizio Castori, tecnico del Südtirol, fermato per tre giornate e multato per 5.000 euro. Il motivo? Al 21° del secondo tempo, è uscito dall’area tecnica per contestare platealmente una decisione arbitrale. Dopo l’espulsione, ha assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti del Quarto Ufficiale, cercando il contatto fisico e proferendo frasi gravemente irrispettose sulla conduzione della gara.

Due giornate di squalifica anche per Simone Bastoni, centrocampista del Cesena, “per aver pronunciato un’espressione blasfema al 42° del secondo tempo e, al momento dell’espulsione, rivolto agli ufficiali di gara un’espressione irriguardosa”. L’infrazione è stata rilevata da un assistente.







Tra i calciatori squalificati per una giornata, figurano anche: Brosco (Pescara), Kofler (Südtirol), Capelli (Padova). Infine, il Bari è stato sanzionato con un’ammenda di 3.000 euro per il lancio di due fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri tifosi.

