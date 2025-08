CorSport – “Palermo, nodo Lund e pista Bardi”

La situazione legata a Gomis è stata chiarita: ora sarebbe lui il portiere titolare del Palermo secondoil Corriere dello Sport. La società è alla ricerca di un secondo, visto che Desplanches è in procinto di trasferirsi in prestito al Pescara, operazione ormai quasi conclusa. Il nome più caldo è sempre quello di Francesco Bardi, 33 anni.

Attualmente svincolato, il Palermo lo sta valutando, ma con la consapevolezza che le gerarchie sono già decise: Bardi arriverebbe come riserva di Gomis (o eventualmente di un altro titolare). Naturalmente, le decisioni definitive verranno prese in base al rendimento sul campo.

Per ora, oltre a Gomis, nel ruolo ci sono solo giovani: Di Bartolo, che dovrebbe però essere ceduto in Serie D, e Cutrona. In attesa anche la possibile partenza di Lund: una sua cessione cambierebbe alcuni equilibri nella squadra, anche se il Palermo ha già delle alternative interne come Di Francesco, Pierozzi o Gyasi, tutti in grado di giocare anche a sinistra. Tuttavia, se il terzino statunitense dovesse insistere per trasferirsi in Bundesliga, al Colonia, il club difficilmente si opporrebbe.